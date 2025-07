Chelsea atropela favorito PSG e se torna campeão mundial da Fifa

Quem esperava ver mais um passeio do Paris Saint-Germain na final da Copa do Mundo de Clubes ontem, ficou incrédulo com um Chelsea que meteu 3 a 0 sobre os franceses e ergueu a taça de campeão mundial. A equipe de Londres entrou para a história no MetLife Stadium, Nova Jérsei, como a primeira a conquistar o planeta no novo formato de competição com 32 times.

O PSG entrou em campo sob expectativa de mais um espetáculo, após aplicar 4 a 0 sobre o Real Madrid na semifinal do Mundial, e dos 5 a 0 na histórica final da Uefa Champions League contra a Internazionale em maio. Entretanto, faltou combinar o jogo com o sempre encardido e copeiro Chelsea, único clube europeu a ter todas as taças possíveis em competições europeias.

Campeão Mundial de 2021 sobre o Palmeiras, os Blues prevaleceram sobre o PSG com marcação e transição rápida ao ataque. Os ingleses mataram a partida com três golaços ainda no primeiro tempo, dois de Cole Palmer e um do brasileiro João Pedro. Os comandados de Luis Enrique não conseguiram em nenhum momento controlar o duelo.

No fim, o triunfo do Chelsea se tornou incontestável, que fez a festa do bi mundial.