Gestão Taka lança programa de voluntariado Transforma Diadema

O prefeito Taka Yamauchi (MDB) reuniu grupo de voluntários em ação pioneira no município para o lançamento do programa Transforma Diadema. Mais de 170 pessoas, entre secretários, servidores e sociedade civil se dedicam nest sábado (12) à revitalização da Emeb Evandro Caiaffa Esquivel, localizada na região central.

Pintura de quadra e muros, limpeza, remoção de mato e entulho, entre outras ações são realizadas pelo grupo, dividido em cinco áreas, inclusive cozinha, que já prepara o churrasco para a hora do almoço. Coordenados por Fábio Palácio, o mutirão contou com o apoio de empresários, que doaram tinta, materiais, alimentação e produtos de limpeza para a realização da ação.

O prefeito comemorou o apoio dos quase 200 voluntário na atividade. "Sabemos que, muitas vezes, ficamos presos à burocracia e à falta de recursos. Mas, quando há união, força e fé no próximo, as coisas acabam acontecendo. Hoje, escolhemos a Escola Esquivel para realizar essa transformação. Durante as visitas frequentes que fazemos às escolas, as crianças sempre dizem 'poxa, prefeito, pinta nossa escola'. O desejo de uma criança, para nós, é uma ordem.Diante da burocracia que envolve a gestão pública, decidimos buscar doações de tinta, areia, e contar com nossos voluntários, cada um contribuindo um pouco. Tenho certeza de que a dignidade vai imperar em nossa cidade", afirmou Taka.