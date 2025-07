ROMU Atua em Ocorrência de Perturbação do Sossego em São Bernardo

Por volta das 05h30, a ROMU foi acionada para atender a uma solicitação de perturbação do sossego na Rua Jerônimo Moratti. A ocorrência envolvia música alta (baile funk), veículos e uma aglomeração de cerca de 400 pessoas, além da obstrução da via pública.

As equipes especializadas foram recebidas de forma hostil; participantes do baile atiraram garrafas e pedras. Foi necessário o uso de munição química para dispersar a multidão, permitindo a liberação da via e o restabelecimento do sossego aos moradores.

Foram apreendidas 10 motocicletas que haviam sido abandonadas no local e estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro.