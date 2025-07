Com ‘Diário’ e São Caetano, MIS abre exposição sobre Raul Seixas

A partir deste sábado (12), o MIS (Museu da Imagem e do Som), na Capital, abre oficialmente as portas para a exposição Baú do Raul, uma imersiva e inédita retrospectiva da vida e obra de Raul Seixas – o eterno Maluco Beleza, que completaria 80 anos em 2025. Com mais de 15 salas temáticas, centenas de itens originais (incluindo roupas, instrumentos musicais, letras e manuscritos, entre outros) e uma cenografia que percorre clássicos como Gita, Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante, a exposição mergulha na trajetória de Raulzito com riqueza de detalhes.

O que o público talvez não saiba, no entanto, é que parte dessa história também passa pelo Grande ABC e tem ligação com o acervo do Diário. Entre os destaques da exposição, está uma página do jornal datada de 11 de dezembro de 1988, exibida na íntegra. Escrita pelo jornalista Antonio Prada, a reportagem registra um dos momentos mais simbólicos da carreira do artista: o retorno aos palcos após anos afastado, marcado por um show no Clube Atlético Aramaçan, em Santo André, ao lado de Marcelo Nova.

A matéria exposta vai além do registro histórico. Nela, Raul revela o motivo do afastamento – “um problema de busca interna, de ansiedades” – e afirma que jamais deixou de compor ou gravar, apesar do hiato nos palcos. Uma das surpresas da entrevista surge quando Raul é questionado se ouvia outros artistas brasileiros além de Marcelo Nova. A resposta foi direta: “Não. Gosto do Lobão, mas pela postura”. Curiosamente, em abril deste ano, o próprio Lobão fez um show em São Bernardo e reagiu com irritação ao tradicional grito “Toca Raul”. Na ocasião, disparou: “Sabe qual é o subtexto desse pedido? ‘Acho seu show uma merda. Toca algo mais interessante. O Raul morreu de fome, como um mendigo’”.

Já São Caetano, palco de um dos momentos mais dramáticos da carreira de Raul, em 1985, ganhou menções no local com texto e cartaz da apresentação, última do artista antes de uma longa pausa, que culminaria justamente no retorno com Marcelo Nova em 1988. Naquela tarde de 1º de dezembro, Raul subiu ao palco do Ginásio Lauro Gomes, atual Anacleto Campanella, visivelmente debilitado e, sem condições de cantar, foi amparado pela própria plateia, que assumiu os vocais em coro. Leia no link abaixo o relato completo, em matéria publicada pelo Diário em agosto do ano passado.

O acervo da exposição é uma cortesia de Kika e Vivian Seixas, respectivamente, ex-companheira e filha de Raul. Também integram a mostra itens da coleção de Sylvio Passos, amigo pessoal e fundador do fã-clube oficial do músico, além de fotografias de diversos outros autores. É justamente de Vivian um dos relatos mais comoventes da exposição. Ao participar da cerimônia de abertura, ela falou sobre o processo de resgate dos objetos do pai, que vai entre roupas, manuscritos, cadernos de infância e cartas.

“Desde pequenininho ele tinha essa mania, que herdou da minha avó, de guardar as coisas. Foi muito emocionante para gente mexer nesses manuscritos, roupas e acervo. Ele guardava todo esse material, com certeza porque ele tinha vontade que os fãs pudessem ter acesso e ver de pertinho e eu acho muito legal também as pessoas poderem ver o processo criativo dele”, declarou Vivi, visivelmente emocionada.

A exposição ainda traz espaços interativos, como o Toca Raul, onde o público poderá subir ao palco para interpretar grandes clássicos, com direito a gravação e envio das performances.

Os ingressos para a exposição começam a ser vendidos em 28 de junho pelo site megapass.com.br/mis. Nos dias 12 e 13 de julho, os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). A partir de 15 de julho, às terças-feiras a entrada será gratuita, de quarta a domingo os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), e nas terceiras quartas-feiras do mês o acesso também será gratuito, por meio de parceria com a B3. Já o espaço imersivo Toca Raul tem entrada à parte de R$ 10 (para até três pessoas), com liberação por ordem de chegada nos dias gratuitos.