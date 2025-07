Palhaço Jerônimo e sua banda inusitada chegam a Diadema neste sábado (12)

O Circo Caramba, sediado em Americana, leva ao público de Diadema o divertido espetáculo A Banda do Jerônimo: Uma Inusitada Banda de um Homem Só. Marcada para às 16h deste sábado (12), a apresentação explora a genialidade e as trapalhadas do palhaço Jerônimo. O evento acontece no Centro Cultural Diadema/Teatro Clara Nunes e promete arrancar gargalhadas de crianças e adultos. Os ingressos serão distribuídos gratuitamente na bilheteria do teatro uma hora antes do início da apresentação.

Com 50 minutos de duração e recomendado a partir de 5 anos, A Banda do Jerônimo demonstra que a arte pode surgir dos lugares mais inesperados. O personagem-título, interpretado por Thiago Sales, não se contenta em “apenas” tocar violão, sanfona ou saxofone: ele vai além e transforma objetos cotidianos em novos instrumentos musicais.

O palhaço utiliza, por exemplo, um balde de lixo como bumbo; um pente como gaita; tampas de panela como pratos de bateria. A instrumentação performática ainda inclui um violão estilizado – que tem como corpo uma bacia –, buzinas de bicicleta, fôrma de pizza, campainha, chocalho, dentre outras geringonças.

Thiago Sales iniciou a experimentação cênica e musical de A Banda do Jerônimo em 2007. A seguir, aprofundou a ideia que resultou em diversos números do Circo Caramba. A partir de 2016, a proposta ganhou, também, o formato de intervenção artística e, posteriormente, de apresentação solo.

O espetáculo integra a programação do Diversão em Cena, promovido pela Fundação ArcelorMittal e viabilizado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet – Incentivo a Projetos Culturais; Governo Federal: união e reconstrução. Produção: Mina Cultural. Conta com apoio da Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria de Cultura.

Serviço

O quê: A Banda do Jerônimo: Uma Inusitada Banda de um Homem Só

Quando: 12 de julho, sábado, às 16h

Onde: Centro Cultural Diadema/Teatro Clara Nunes (Rua Graciosa, 300, Centro, Diadema - SP)

Apresentação gratuita: ingressos distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do início da apresentação

Duração: 50 minutos

Classificação: livre

Recomendação: a partir de 5 anos

Tradução em libras