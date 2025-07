São Caetano realiza evento de música gospel no parque Chico Mendes neste sábado (12)

Com uma programação repleta de música gospel, teatro, dança, momentos de oração e louvor, o Conecta Fé será realiado neste sábado (12). São atividades para pessoas de todas as idades, inclusive para crianças: um convite à reflexão e à celebração em família.

O evento será no Espaço Verde Chico Mendes (Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica), em São Caetano. A entrada é solidária: cada visitante contribui com 1 kg de alimento não perecível.

“Serão 12 igrejas oferecendo atividades como teatro, fantoches, pantomima, dança e ações de confraternização em vários pontos do parque Chico Mendes, além de aconselhamento pastoral e de evangelismo ao longo do dia. E a ideia é mobilizarmos ainda mais igrejas, contribuindo com a ação social na cidade por meio da arrecadação de alimentos”, detalha Orlando Soares, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular e coordenador dos trabalhos no evento junto às igrejas.

No local, também haverá food trucks, com opções de lanches, hambúrgueres, espetos, pasteis, acarajés e doces. A ação é parte das comemorações pelo aniversário da cidade, fundada em 28 de julho de 1877.

Confira a programação:

Palco

10h Igreja Transformados pelo Amor (coral e louvor)

11h Igreja Batista Shalom (Festa dos Tabernáculos)

12h Igreja Batista Barcelona (ministério de dança)

13h Life Church (louvor)

14h Igreja Avivamento Bíblico (banda)

15h Igreja Nova Aliança (louvor, kids, ministério de dança e mensagem evangelística)

16h Igreja Presbiteriana Renovada de São Caetano do Sul

17h Igreja Basis (louvor)

18h Igreja Pleni Church (grupo de louvor, mensagem evangelística e dança)

Quiosque

10h30 – Igreja El Shadday - teatro

11h30 – Igreja Nova Aliança - teatro de fantoches

Intervalo

14h30 – Igreja Nova Aliança - teatro de fantoches

15h30 – Igreja Batista Voz de Cristo - pantomima Everything

16h30 – Igreja Videira - “O amado do coração” (teatro)

Serviço

Conecta Fé

12 de julho, sábado, das 10h às 19h

Espaço Verde Chico Mendes: Av. Fernando Simonsen, 566, bairro Cerâmica, São Caetano

Entrada: 1 kg de alimento não perecível (atenção ao prazo de validade)

Classificação etária: livre

Realização: Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura