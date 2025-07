O que fazer em São Paulo? Confira cinco dicas e entenda motivo de fama turística

Segundo uma pesquisa realizada pela Euromonitor International, São Paulo é um dos principais destinos mundiais de escolha dos turistas. Isso porque a metrópole dispõe de opções para todos os gostos e oferece desde passeios culturais, como os relacionados a festivais, shows, museus e teatros, até vida noturna agitada. Por isso, os lugares para visitar na cidade à noite são alguns dos principais atrativos.

Neste sentido, o turismo urbano possibilita conhecer vários pontos e culturas e aproveitar uma grande pluralidade de experiências, ainda que em uma mesma cidade, o que é uma alternativa viável para muitos viajantes. Pensando nisso, para facilitar a elaboração do roteiro de viagem, listamos os principais pontos turísticos para visitar em São Paulo.

Masp

O Masp (Museu de Arte de São Paulo) é uma das principais atrações da cidade. Fundado em 1947 por Assis Chateaubriand, sua coleção reúne cerca de 11 mil obras, entre esculturas, fotografias, pinturas e objetos realizados por grandes nomes da arte, como Van?Gogh, Picasso, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti.

Além disso, o museu conta com uma programação variada, que inclui seminários, exposições temporárias, cursos e oficinas. Para visitá-lo, é importante adquirir o ingresso no valor de R$ 75 (inteira), ou de R$ 37 (meia), com exceção das terças-feiras em que a entrada é gratuita para todos os visitantes. É um passeio que vale a pena, especialmente para os amantes de cultura e arte.

Parque Ibirapuera

Às pessoas que gostam de praticar atividade física, o Parque Ibirapuera é uma parada obrigatória, pois oferece espaço para andar de bicicleta, realizar caminhadas e piqueniques ao ar livre. O parque é um lugar amplo e rodeado por elementos da natureza, o que o torna bastante agradável para descansar a mente e o corpo da rotina corrida.

Além disso, conta com entrada gratuita em qualquer dia, o que o torna um lazer acessível, especialmente se o orçamento da viagem for limitado.

Mercado Municipal

O Mercado Municipal é um dos maiores pontos turísticos de São Paulo, especialmente para quem busca experimentar os pratos tradicionais da região. As opções gastronômicas são diversas: reúnem temperos, queijos e castanhas, mas as iguarias que têm destaque são o famoso pastel de bacalhau e o sanduíche de mortadela, conhecido por seu maravilhoso sabor desde os anos 1930.

Além disso, um costume bastante vivo no local é o de possibilitar que os turistas experimentem os quitutes em pequenas porções, para que depois decidam se vão comprar ou não. Este hábito pode ser bastante interessante, pois há pessoas que ficam inseguras de comprar algo sem degustar antes.

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Torres – eleita em 2024 a melhor chef do mundo –, o Bar da Dona Onça reúne os pratos saborosos da tradicional comida de boteco e, ao mesmo tempo, homenageia a culinária local com comidas típicas de São Paulo. O virado à paulista, por exemplo, é um dos carros-chefe do cardápio e se refere a um prato bastante completo, com tutu de feijão, arroz, ovo frito, couve, banana frita, torresmo e bisteca suína.

Além disso, no restaurante, há outros pratos típicos da culinária paulistana, como arroz de fígado, rabada com polenta e galinhada. Por isso, o Bar da Dona Onça é uma ótima opção para almoçar com fartura, afeto, tradição e sabor.

Vila Madalena

Entre os pontos mais procurados pelos viajantes, os lugares para ir em SP à noite são os principais. Isso porque a cidade é conhecida por sua vida noturna agitada, o que faz com que muitos turistas procurem por bares, baladas e festas no destino. A Vila Madalena, por exemplo, durante o dia, oferece lindos cenários para fotos, atividades culturais e gastronômicas.

Já à noite a região é marcada pela movimentação de botecos, pubs e vários estilos musicais, como samba, jazz e rock, que contribuem para estender a noite boêmia madrugada afora. É um ótimo destino para quem deseja se divertir e, de fato, conhecer a essência da “cidade que nunca dorme”.

Planeje sua viagem

Para que tudo ocorra da melhor forma possível, é importante se organizar de forma assertiva, principalmente se for a primeira vez na cidade. Defina o roteiro de acordo com os interesses pessoais de todos os integrantes da viagem, pesquise as possibilidades de transporte público (como ônibus e metrô) e reserve a hospedagem com antecedência e em um local seguro.

Esperamos que nossas dicas sejam úteis. Agora, é só fazer as malas e embarcar nesta experiência!