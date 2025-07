'Rock for KIDS' agita Teatro Santos Dumont com show para a família

Neste domingo (13), o Teatro Santos Dumont, em São Caetano, recebe o espetáculo Rock for KIDS, uma atração especial para toda a família, que combina diversão, música e interação. O evento traz a Escolinha do Rock do Professor Pimenta, conhecida por seu humor irreverente, ao lado da banda KISS for KIDS, em uma apresentação que promete surpreender o público com participações especiais de ícones do rock como John Lennon, Freddie Mercury e Rita Lee – todos interpretados de forma lúdica e criativa.

Com um repertório repleto de clássicos do rock em versões adaptadas para o público infantil, o show alia cenários coloridos, figurinos encantadores e uma narrativa envolvente, incentivando o amor pela música e a conexão entre pais e filhos. A produção promete momentos de alta energia, com direito a muita cantoria, dança e emoção.

Serviço:

Data: 13/7 (domingo)

Horário: 15h

Local: Teatro Santos Dumont

Endereço: Av. Goiás, 1111 – São Caetano