Arraiá em shopping de São Bernardo terá entrada gratuita, comidas típicas e programação musical

A terceira edição do famoso Arraiá do São Bernardo Plaza acontece nos dias 11, 12 e 13 de julho no estacionamento externo – próximo ao Acesso B. O evento possui entrada gratuita e promete muita diversão, música ao vivo e gastronomia com comidas típicas das festas juninas. Uma das atrações confirmadas é a banda Circuladô de Fulô, sucesso entre os fãs de forró.

“Somos um shopping da família e nos preocupamos em promover eventos que possam ser aproveitados por pessoas de todas as idades. As duas primeiras edições do nosso Arraiá foram um sucesso e temos certeza de que esse ano não será diferente! Pensamos em uma programação bem divertida e cheia de atrações gratuitas para todos aproveitarem”, explica Bruna Habinoski, gerente de Marketing do shopping.

Na gastronomia, os visitantes poderão aproveitar opções típicas como caldos, cuscuz, vinho quente, quentão, lanches, pamonha, canjica, pastel e outros. Além disso, a programação do evento está imperdível com shows ao vivo, bingo, quadrilha pet, aula de forró e quadrilha.

LEIA TAMBÉM:

Shopping de São Bernardo terá patinação gratuita toda segunda-feira em julho



O evento contará ainda com barracas de brincadeiras típicas como pescaria, touro mecânico e tiro ao alvo – valores a parte.

Confira a programação completa do evento:

11 de julho

18h30 – Bingo

20h – Show Julio Cesar e Juliano

12 de julho

12h30 – Quadrilha pet

13h – Show grupo Canto Rei

15h – Bingo

16h – Show Dani Figuer

18h – Aula de forró/ quadrilha

20h – Show Circuladô de Fulô

13 de julho

13h – Aulão de dança

14h – Show Pagode do Pai

16h – Quadrilha junina

16h30 – Bingo

18h – Show K’noa: Tributo a Falamansa

19h30 – DJ Thiago Beni

Serviço

Datas: 11, 12 e 13 de julho

Horário:

11 de julho: das 17h às 22h

12 de julho: das 12h às 22h

13 de julho: das 12h às 20h

Local: Estacionamento externo, Acesso B

Endereço: Av. Rotary, 624 - Centro, São Bernardo - SP, 09721-000

Entrada gratuita