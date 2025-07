Edu Guedes recebe alta antes do previsto e volta para casa

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta sexta-feira (11) para anunciar uma notícia aguardada com emoção: Edu Guedes recebeu alta hospitalar dez dias antes do previsto. O chef e apresentador, de 50 anos, estava internado desde o último sábado (5) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após passar por uma cirurgia delicada para retirada de um tumor no pâncreas.



“Hoje é um dia muito especial pra nossa família! Meu amor está de volta em casa!”, escreveu Ana. Na publicação, ela agradeceu ao médico responsável, Marcelo Bruno Rezende, à equipe do hospital e às orações que, segundo ela, ajudaram na recuperação de Edu. “Preparei um almoço surpresa para recebê-lo com todo amor do mundo. A recuperação dele está sendo maravilhosa. Está dando certo!”, celebrou.



Edu Guedes já havia deixado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na última quarta-feira (9), conforme divulgado pela sua assessoria. A cirurgia a que foi submetido durou cerca de seis horas. Inicialmente, ele havia sido internado por conta de uma infecção causada por cálculo renal. Porém, exames mais detalhados identificaram o tumor, e a cirurgia foi realizada de forma emergencial.



Diagnóstico e recuperação

O diagnóstico de câncer de pâncreas pegou fãs e amigos de surpresa. Durante o período em que esteve hospitalizado, Edu recebeu uma grande onda de apoio nas redes sociais. Na RedeTV!, o programa Fica com a Gente, que ele apresenta, segue sob o comando temporário de Edu Gomes Lima e Gabriela Montemezzo.



Agora em casa, Guedes seguirá em recuperação assistida e acompanhamento médico. Segundo a equipe médica, o quadro clínico do apresentador é estável e responde bem ao tratamento. Ana Hickmann finalizou a postagem com uma mensagem de gratidão: “Muito obrigada a todos que rezaram por ele”.



O casal ficou noivo recentemente e vem compartilhando momentos de cumplicidade desde o início do relacionamento.