Edu Guedes recebe alta da UTI: 'Força e resiliência'; veja comunicado

Edu Guedes recebeu alta da UTI do Hospital Albert Einstein na manhã desta quarta-feira, 9. O chef de cozinha estava internado desde o último sábado após uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa de Guedes.

Veja o comunicado sobre a alta de Edu Guedes

"Começamos o feriado de 9 de julho compartilhando as melhores notícias: o chef e apresentador Edu Guedes recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta manhã e segue se recuperando de forma extraordinária. Sua força e resiliência serão fundamentais durante a jornada de recuperação.

"Reiteramos nosso agradecimento por toda manifestação de apoio, carinho e solidariedade", informou a nota.

Doença do apresentador pegou fãs e amigos de surpresa

Edu Guedes foi diagnosticado com câncer de pâncreas no último sábado, 5. O apresentador do Fica com a Gente, na RedeTV!, foi substituído por Edu Gomes Lima e Gabriela Montemezzo.

No mesmo dia, Guedes foi submetido a uma cirurgia para a remoção de um tumor no pâncreas. Inicialmente, o apresentador havia sido diagnosticado com uma infecção originária de cálculo renal e operado para remoção do cálculo devido a complicações nos rins.

Durante sua internação no hospital Albert Einstein em São Paulo, no entanto, exames descobriram um tumor no pâncreas e foi necessária uma cirurgia de remoção, que durou seis horas.

A notícia da doença de Edu Guedes, noivo de Ana Hickmann, pegou fãs, amigos e familiares de surpresa. O apresentador recebeu uma onda de apoio e carinho.