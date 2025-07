São Bernardo amplia 'Programa de Apadrinhamento Afetivo'

Crianças e adolescentes que vivem em abrigos institucionais de São Bernardo têm uma nova chance de vivenciar laços afetivos fora das unidades de acolhimento. O Programa de Apadrinhamento Afetivo, desenvolvido pela ONG Ficar de Bem por meio do Projeto Fênix, em parceria com a Prefeitura, está com inscrições abertas até 31 de julho para moradores interessados em se tornar padrinhos ou madrinhas voluntários.



A proposta é proporcionar a esses jovens momentos de convivência em ambientes familiares, como passeios no parque, almoços de fim de semana e celebrações de datas especiais — experiências simples do dia a dia que costumam ser raras para quem vive sob acolhimento institucional.



Atualmente, dez crianças e adolescentes com mais de seis anos estão aptos a participar do programa. A exceção é para irmãos mais novos que tenham um irmão ou irmã mais velha já apadrinhada. Apenas jovens que estão há, no mínimo, três meses sem contato com a família de origem podem ser incluídos na iniciativa, que segue os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e diretrizes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



Para se inscrever, é necessário ter 25 anos ou mais, morar em São Bernardo e não estar no cadastro de adoção. Também é exigida uma diferença de ao menos 14 anos entre padrinho e afilhado, disponibilidade para encontros mensais e participação em uma formação com cinco encontros presenciais com psicólogos e assistentes sociais. O cadastro pode ser feito por meio do link: https://encurtador.com.br/EScXI.



Depois da formação, é feita uma visita técnica à residência do candidato e, com base nesse perfil, a equipe técnica define o possível pareamento com uma criança. As primeiras visitas ocorrem no próprio abrigo, evoluindo gradualmente para passeios externos e, eventualmente, fins de semana e viagens, sempre com autorização judicial.



Mais informações estão disponíveis pelo WhatsApp: (11) 9-9862-4355.