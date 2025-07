Camila Queiroz anuncia primeira gravidez: ‘Há cinco meses esperando o amor da nossa vida’

A atriz e apresentadora, Camila Queiroz, 32 anos, pegou os fãs de surpresa nesta sexta-feira (11) ao anunciar sua primeira gravidez com o ator e apresentador, Klebber Toledo, 39. O casal, que se conheceu durante a gravação da novela Etâ Mundo Bom!, em 2016, está junto há nove anos.

Na postagem conjunta, há diversas fotos em que a atriz de Beleza Fatal aparece exibindo a barriga já aparente ao lado do marido, com a legenda: “Há cinco meses esperando o amor da nossa vida”. Os amigos, fãs e famosos, como Carla Diaz, que publicou "Ahhh que lindos!! Muita sáude e felicidade para vocês", celebram a chegada do bebê com mensagens de carinho e felicitações.

Camila e Klebber realizaram a cerimônia de casamento em 2018. Além da carreira dos atores, os dois também são conhecidos por apresentar o reality Casamento às Cegas: Brasil, disponível na Netflix desde 2021.





