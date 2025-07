Veja a charge do Diário para o dia 11 de julho de 2025

O Grande ABC não deverá passar ileso à decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de sobretaxar em 50% a exportação de produtos brasileiros ao território norte-americano, a partir de 1º de agosto. Apenas no primeiro semestre deste ano, a região enviou ao país o correspondente a US$ 345,7 milhões em mercadorias, ou 12% dos US$ 2,8 bilhões em negócios realizados pelo mundo no período. Já as importações provenientes dos EUA às sete cidades chegaram a US$ 325,3 milhões – 11,9% do total de US$ 2,7 bilhões.

LEIA MAIS:

Tarifaço põe indústrias de cobre, pneus e armas em alerta na região