Céu cinza e clima ameno marcam esta sexta-feira (11) no Grande ABC

O céu nublado e as temperaturas moderadas voltam a dar o tom do dia no Grande ABC nesta sexta-feira (11). Segundo o Climatempo, o cenário climático será praticamente uma cópia de quinta-feira: sol entre muitas nuvens, períodos de nebulosidade mais intensa e uma noite igualmente encoberta. Para quem esperava uma mudança no tempo, é melhor manter o guarda-roupa da semana intacto.



Em todas as cidades da região, os termômetros começam o dia com 12°C. As máximas variam pouco: 20°C em Santo André, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. São Caetano se destaca com 1 grau a mais, atingindo 21°C.



Apesar do céu cinzento, não há previsão de chuva. O tempo segue estável, sem grandes surpresas — o que pode ser uma boa notícia para quem quer encarar as ruas com mais tranquilidade. O sol até pode aparecer timidamente entre as nuvens, mas sem força suficiente para aquecer de verdade.



O clima segue ideal para atividades ao ar livre, desde que com agasalho em mãos. Já para os mais sensíveis ao friozinho, vale investir em uma bebida quente e aproveitar a sexta com mais calma. Afinal, o fim de semana promete repetir a dose.