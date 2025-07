Trânsito na Anchieta tem lentidão na descida ao Litoral nesta sexta (11)

A Rodovia Anchieta registra trechos de lentidão na manhã desta sexta-feira (11), segundo boletim atualizado da Ecovias às 8h. O tráfego está congestionado entre o km 63,5 e o km 64,5 devido ao excesso de veículos comerciais no sentido Litoral. Já entre o km 64 e o km 65, a lentidão ocorre por conta do alto volume de veículos de passeio também no sentido litoral.

Nos demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes, administrado pela concessionária, o tráfego flui normalmente, sem registros de congestionamentos.



O tempo segue encoberto tanto no trecho de planalto quanto na serra, incluindo a interligação entre as rodovias.



Em caso de emergência, a Ecovias oferece atendimento 24 horas por meio do telefone 0800 019 7878 (que também atende via WhatsApp) e dos call boxes — telefones de emergência instalados ao longo das rodovias.

