Guilherme Boulos pode disputar o Senado para conter a extrema direita

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) pode concorrer ao Senado nas eleições de 2026 como forma de conter o avanço da extrema direita na Casa de Leis. O parlamentar conquistou 1,01 milhão votos no pleito de 2022 e foi o deputado federal mais bem votado em São Paulo, o que o credencia também a disputar a reeleição e manter cadeira na Câmara Federal.

“Logicamente, tem uma pressão enorme do meu partido para que concorra à reeleição. Tive um milhão de votos. Fui o deputado mais bem votado do nosso Estado e isso ajudou a levar outros da nossa chapa para lá (Câmara). Posso ser candidato ao Senado Federal, que é uma outra batalha que está posta. Os bolsonaristas estão montando um plano, um jogo de xadrez, para tomar conta do Senado”, afirmou o psolista.

O deputado disse que a decisão sobre a disputa das eleições será tomada, realmente, no início do ano que vem, porque neste momento o foco é trabalhar para a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A minha prioridade é trabalhar para reeleger Lula, porque sei o que está em jogo. Acho que qualquer projeto individual tem de estar submetido a uma prioridade política histórica, que é não deixar a extrema direita governar este País. Quem hoje tem condições de derrotar ‘os caras’ o ano que vem é o Lula”, pontuou.

Boulos também descartou sua mulher, Natália Szermeta, concorrer vaga na Câmara Federal em 2026 caso decida não tentar a reeleição. “Não tem nada a ver. Ela até me mostrou a mensagem do jornalista que a procurou e disse (a ele) que não procedia (a informação), e a pessoa publicou a matéria mesmo assim. Não tem isso. É uma fantasia”, disse o psolista.

Sobre eventual convite para assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada por Márcio Macêdo (PT), Boulos afirmou que essa decisão é do presidente Lula e qualquer resposta que dê nesse sentido pode soar como desrespeito a quem está no cargo atualmente.

“É lógico que houve um monte de especulação, mas tenho respeito por quem está no cargo. O ministro da Secretaria Geral, Márcio Macedo, é uma pessoa correta, com quem tenho relação política, e seria desrespeitoso da minha parte fazer qualquer tipo de especulação dessa natureza. Estou honrando os votos que tive no Estado de São Paulo, rodando o país para defender o governo do presidente Lula e uma ofensiva da esquerda”, afirmou.

