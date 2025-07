São Caetano realiza amnioinfusão inédita na rede municipal; entenda o procedimento

A rede municipal de saúde de São Caetano alcançou um marco nesta quarta-feira (9), ao realizar pela primeira vez um procedimento de amnioinfusão no sistema público. A intervenção foi realizada no Hospital Municipal Dr. Euryclides de Jesus Zerbini e obteve êxito, beneficiando uma gestante na 22ª semana de gravidez.



A amnioinfusão é um método utilizado em situações de oligodrâmnio — quando há pouco ou nenhum líquido amniótico no útero. Esse líquido é essencial para a proteção do feto contra infecções, compressões do cordão umbilical e para o desenvolvimento adequado dos sistemas respiratório e digestivo.



A técnica consiste na introdução de líquido amniótico artificial na cavidade uterina, o que contribui para a estabilidade da gestação e reduz riscos tanto para a mãe quanto para o bebê.



O procedimento foi conduzido pelo ginecologista e obstetra Guilherme Loureiro, coordenador do serviço de Pré-Natal de Alto Risco do município e especialista em Medicina Fetal. Segundo a equipe médica, a paciente está bem e segue sob acompanhamento.



Com a realização da amnioinfusão, São Caetano passa a oferecer mais um recurso avançado no cuidado de gestantes em situação delicada, reforçando o compromisso da rede pública com a saúde materno-infantil.