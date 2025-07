Santo André se rende ao universo felino na 3ª mostra de gatos exóticos

No próximo sábado (12), das 10h às 16h, a unidade Campestre do Dr.?Hato Hospital Veterinário e Pet Shop, em Santo André, vira palco para um espetáculo felino gratuito e aberto ao público. É a 3ª Mostra de Gatos Exóticos, promovida em parceria com a Premier Pet, reunindo nove raças que hipnotizam pela beleza, personalidade e histórias fascinantes.

São gatos gigantes como o Maine Coon, chamado de “gigante gentil” por ser enorme, afetuoso e ótimo com crianças. O Persa esbanja elegância, com pelagem longa que exige cuidados diários. O Sphynx aparece sem pelos, mas lotado de afeto e curiosidade. O Bengal exibe uma pelagem manchada digna de felino selvagem. Tem ainda o Exótico, calmo e carinhoso; o Abissínio, ágil e curioso; o British, que é um verdadeiro gentleman felino; o Somali, elegante e cheio de energia; e o Ragdoll, famoso por ficar molinho como um boneco de pano quando vai para o colo.

“É emocionante ver o brilho nos olhos das pessoas quando conhecem essas raças pessoalmente. Queremos que essa mostra entregue encanto, aprendizado e memórias felinas que durem muito além do sábado”, destaca Taís Alvares, gerente de marketing do Dr.?Hato.

Na edição de 2023, em Santo André, o evento atraiu cerca de 600 pessoas, enquanto a edição de 2024 reuniu cerca de 400 visitantes, todos fascinados ao ver de perto raças antes conhecidas só por fotos ou vídeos.

Segundo a organização, o evento será realizado em ambiente seguro, com equipe pronta para orientar visitantes e garantir conforto aos felinos. O clima é totalmente pet friendly, e marcas parceiras devem preparar surpresas para quem passar por lá.

O Dr.?Hato, que também realiza campeonatos de natação, encontros de raças e mantém uma feira de adoção semanal há mais de 20 anos. "Cuidar de pets vai muito além da rotina clínica, é fortalecer vínculos entre tutores e pets e espalhar amor e respeito por todos os animais", destacou a organização do evento.

LEIA MAIS: Hospital veterinário de Santo André terá evento para apaixonados por Buldogues