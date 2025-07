GM prepara fábrica para a produção do Novo Tracker

A GM (General Motors) deu início à produção comercial do Novo Tracker na unidade de São Caetano, a mais longeva fábrica automotiva em atividade no Brasil – a empresa completa 100 anos de atividades no Brasil em 2025.

O carro deve chegar às concessionárias nas próximas semanas e, segundo a marca, oferecerá “evoluções relevantes em acabamento, conforto dinâmico e conectividade”. Por fora, destaque para o design dianteiro todo renovado, enquanto o interior ganha painel com cockpit virtual e OnStar com novos serviços, como o Acompanhamento Seguro.

Para viabilizar a montagem do SUV , a linha de produção passou por uma transformação significativa. Entre as melhorias, destacam-se a instalação de novos equipamentos de montagem, como uma célula automatizada para o novo para-choque dianteiro com recursos aerodinâmicos inovadores.

Além disso, foram atualizados dispositivos e sistemas em todas as áreas da fábrica: novas ferramentas de estamparia; robôs e parâmetros reconfigurados na pintura; ajustes no ferramental de carroceria; além de melhorias no processo de fixação de componentes, checagem de superfícies, alinhamento de rodas e faróis. Até os testes finais e inspeções de acabamento receberam aperfeiçoamentos, segundo a GM.





LEIA TAMBÉM:

Região registra venda de 1.561 eletrificados no 1º semestre