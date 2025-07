Região registra venda de 1.561 eletrificados no 1º semestre

Foram formalizadas as vendas de 1.651 veículos eletrificados no Grande ABC entre os meses de janeiro e junho deste ano. No Brasil, neste período, ocorreu a comercialização de 86.849 unidades, registrando um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano anterior (79.304). Os números são da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), instituição que reúne os fabricantes.

Se a região fosse uma única cidade, ocuparia a 12ª em vendas de eletrificados no País e seria superada por dez capitais e pelo município de Campinas, no Interior paulista (confira os números na arte).

Individualmente, o maior número de vendas no primeiro semestre ocorreu em São Bernardo, com 536. Em seguida apareceram Santo André (519), São Caetano (289), Diadema (121), Mauá (55), Ribeirão Pires (37) e Rio Grande da Serra, com cinco.

Durante todo o ano passado, deixaram as concessionárias da região 2.523 veículos eletrificados, sendo 919 em São Bernardo, 700 em Santo André e 546 em São Caetano. A expectativa é que ocorra aumento de vendas no segundo semestre, visto que mais marcas estão chegando na região, como a Omoda Jaecoo, que recentemente abriu as portas em Santo André. Além da GAC, que acabou de chegar ao Brasil e está em expansão.

“Os números confirmam a consolidação do segmento e o avanço constante da eletromobilidade no Brasil. O setor avança consistentemente, mesmo num cenário de aumento de impostos de importação, e deve se ampliar ainda mais com o início de operação das primeiras fábricas de veículos elétricos e híbridos plug-in no Brasil, nas próximas semanas”, afirma Ricardo Bastos, presidente da ABVE.

Entre janeiro e junho de 2025, o País contou com 57 fabricantes atuando no segmento de eletrificados, oferecendo um total de 293 modelos de veículos eletrificados. No mesmo período de 2024 havia 39 fabricantes e 225 modelos disponíveis.