Acisbec recebe 140 empresas para rodada de negócios

Empresas do Grande ABC e pelo Estado de São Paulo terão oportunidade de ampliar a rede de contatos e gerar negócios no evento Get Connected, que será sediado pela Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), a partir das 8h desta sexta-feira (11), na Rua do Imperador, 14, bairro Nova Petrópolis. A ação integra a estratégia de apoiar iniciativas voltadas ao desenvolvimento empresarial regional.

“Nosso compromisso é com o crescimento das empresas da região. Eventos como este reforçam nosso papel de contribuir para o desenvolvimento das atividades do setor”, afirma Valter Moura Júnior, presidente da Acisbec.

O Get Connected é uma rodada de negócios, promovida pelo Recomendo Business Network, que estreia no Grande ABC. A expectativa é reunir cerca de 140 empresários, levar conteúdo, palestras e oportunidades reais de negócios.

“A principal missão do Get Connected é conectar pessoas, ideias e negócios. Quando há identificação entre empresários, os negócios fluem naturalmente”, diz Carol Pitarelli, CEO do Recomendo Business Network.

Além das empresas do Grande ABC, o encontro contará com a participação de representantes da Capital, Sorocaba, Jundiaí e Campinas – regiões onde o Recomendo já atua fomentando negócios por meio de seus grupos empresariais.

Segundo Carol, há uma perspectiva concreta de geração de negócios já durante o encontro, uma vez que é comum que parcerias e negociações se iniciem nas próprias rodadas.





