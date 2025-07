Mauá promove programação para empreendedores nesta quinta

A Prefeitura de Mauá realiza nesta quinta-feira (10), das 10h às 17h, mais uma edição do Programa Mauá Empreendedora, na Praça 22 de Novembro, no Centro. A ação é organizada pela Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, em parceria com o Sebrae Aqui, Secretaria da Mulher e Secretaria da Saúde. Na ocasião, será possível abrir CNPJ, formalizar-se como MEI, assim como parcelar de débitos fiscais e documentais.

De acordo com a organização, o objetivo é também oferecer palestras voltadas à capacitação profissional e ao fortalecimento dos negócios locais.

Durante o evento, a população também terá acesso à vacinação contra a Influenza e ao atendimento especializado para mulheres em situação de violência.

"A iniciativa faz parte da política pública estratégica de incentivo ao empreendedorismo, inclusão produtiva e apoio à geração de renda", explica o gerente do Sebrae Aqui Mauá, Souza Cavalcante.

Mais informações sobre a ação podem ser obtidas por meio do contato (11) 4512-7736 (voz e WhatsApp). O Sebrae Aqui Mauá também disponibiliza o Canal do Empreendedor, que pode ser acessado por meio do link https://abrir.link/VTJDG.