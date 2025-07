Veja a charge do 'Diário' para o dia 9 de julho de 2025

A Prefeitura de Diadema deu mais um passo para melhorar o atendimento no HM (Hospital Municipal), localizado no Piraporinha. No último dia 26, o governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) deu início à construção de área anexa ao complexo hospitalar, o que proporcionará a ampliação de 20 leitos para observação. A previsão é que a obra seja entregue em outubro.

