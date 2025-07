Novos ônibus com Wi-Fi e ar chegam às linhas 15 e 15A em São Bernardo

São Bernardo recebeu nesta terça-feira (8) mais 10 ônibus zero quilômetro para o sistema de transporte público municipal. Os novos veículos passam a circular gradualmente nas linhas 15 e 15A, que ligam o bairro Detroit ao Rudge Ramos. Com a nova entrega, a frota renovada desde o início da atual gestão chega a 55 ônibus.



Os veículos recém-adquiridos substituem modelos antigos e trazem melhorias em acessibilidade e conforto. Segundo a Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, os novos ônibus contam com ar-condicionado, tomadas USB, Wi-Fi embarcado, vidros com proteção UV, manta térmica e elevadores para pessoas com deficiência.



Os modelos seguem o padrão ambiental Euro VI, que reduz a emissão de poluentes. A previsão é que até o fim de 2025 sejam incorporados 108 novos ônibus à frota, entre substituições e ampliações de linhas.



Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Marcelo Lima afirmou: “Nunca se investiu tanto, em tão pouco tempo, em mobilidade urbana como estamos fazendo. Estamos entregando mais 10 novos ônibus de qualidade, pensando na nossa gente que utiliza o transporte público todos os dias. Além dos ônibus, estamos avançando com importantes obras de mobilidade para melhorar a vida da nossa população.”



Além dos novos veículos, a administração informou que está preparando a integração do sistema semafórico do trólebus e das faixas exclusivas para ônibus com o restante da rede de faróis da cidade. Uma licitação para a implantação de faróis inteligentes também está em fase de preparação.



O secretário de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco Carone, presente na cerimônia, afirmou que os novos ônibus representam “uma modernização extremamente importante para o município” e que a renovação da frota trará “mais qualidade no transporte e mais mobilidade para São Bernardo”.



Além da renovação da frota, a Prefeitura segue com a instalação de novos pontos de ônibus, que contam com painéis informativos, QR Code para consulta de horários e padrão de acessibilidade.



Hoje, o sistema de transporte público municipal de São Bernardo opera com cerca de 400 ônibus distribuídos por dezenas de linhas que interligam os bairros ao centro e a outras regiões estratégicas do município.