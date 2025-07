São Bernardo usa drones e faróis inteligentes para melhorar trânsito

Com o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, ágil e tecnológico, a Prefeitura de São Bernardo iniciou nesta semana o uso de drones no monitoramento das vias da cidade. A medida foi anunciada pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) durante reunião com cerca de 40 agentes de trânsito, realizada no Salão Nobre do Paço.



Cinco drones passam a integrar a rotina operacional das equipes, com foco em agilizar a identificação de congestionamentos e otimizar o deslocamento dos agentes para ocorrências. De acordo com a Secretaria de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, 15 profissionais já foram treinados para operar os equipamentos, que terão atuação nas regiões do Centro, Rudge Ramos, Riacho Grande e Taboão. Um quinto drone ficará de prontidão como reserva técnica.



Com autonomia de voo de até duas horas, os aparelhos serão usados principalmente nos horários de pico. A intenção é reduzir o tempo de resposta e permitir intervenções mais rápidas em pontos críticos. “Há trechos da cidade em que o acesso por terra é complicado. O drone nos permite visualizar rapidamente o problema e acionar as equipes com precisão”, destacou o secretário Francisco Carone.



Além da entrada em operação dos drones, Marcelo Lima anunciou uma série de melhorias na mobilidade urbana. Uma das próximas etapas será a sincronização do sistema semafórico com o corredor do trólebus e com os corredores municipais de ônibus. Também está prevista uma grande licitação para a instalação de faróis inteligentes em todo o município.



“Não faz sentido, em pleno 2025, uma cidade como São Bernardo ainda não ter semáforos inteligentes. Estamos preparando um pacote robusto de obras, que inclui viadutos, pontes estaiadas e tecnologias embarcadas, para transformar a fluidez no trânsito”, afirmou o prefeito.



Durante o encontro, Marcelo Lima também ressaltou a importância dos agentes de trânsito na rotina urbana e agradeceu pelo trabalho diário nas ruas. Ele destacou que a modernização vem para facilitar a atuação desses profissionais, que agora contarão com suporte aéreo para tornar o trabalho mais eficiente.



“A partir de agora, os drones estarão sobrevoando nossa cidade, levando mais segurança e agilidade para quem organiza o trânsito. Estamos construindo, com planejamento e tecnologia, o fim dos transtornos viários em São Bernardo”, concluiu.