GCM de São Bernardo detém dois por tráfico e apreende simulacro

A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo participou de três ações distintas nesta semana que resultaram na prisão de dois homens por tráfico de drogas e na apreensão de um simulacro de arma de fogo com um menor de idade.



Na terça-feira (8), equipes da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), braço tático da GCM, atuaram em conjunto com a Polícia Civil em operação no Jardim Bandeirantes, região do Grande Alvarenga. O alvo era um ponto conhecido por movimentação de entorpecentes. Durante a ação, um homem foi preso com uma sacola contendo drogas embaladas para comercialização. A operação também envolveu diligências em outras áreas próximas. “A atuação integrada garantiu a detenção e reforçou a segurança da população”, destacou o comandante da GCM, Eduardo Santos.



Ainda no mesmo dia, outra equipe da ROMU realizava patrulhamento no Jardim Limpão, quando suspeitou de um homem com uma mochila preta na Rua Alberto Benecasa. Ao tentar fugir, o indivíduo foi alcançado e flagrado com entorpecentes. Ele foi conduzido ao 8º Distrito Policial, onde ficou à disposição da Justiça.



Já na segunda-feira (7), durante a Operação Direto ao Ponto — iniciativa que busca coibir roubos em áreas de transporte público —, a GCM abordou dois adolescentes em atitude suspeita na Rua Amâncio de Carvalho, no Baeta Neves. Um deles carregava um volume sob a blusa, tentou fugir e acabou deixando cair o objeto ao chão: um simulacro de arma de fogo.



O menor foi apreendido e levado ao 6º DP, onde alegou que pretendia “brincar” com o simulacro. O pai foi chamado e assinou um termo de compromisso, assumindo a responsabilidade de apresentar o filho à Vara da Infância e Juventude.



As ações integram o plano de segurança da Prefeitura e visam reforçar o combate ao tráfico e à criminalidade nas regiões mais sensíveis do município.