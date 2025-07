Frio e céu nublado marcam o feriado desta quarta na região

O feriado desta quarta-feira (9), em comemoração à Revolução Constitucionalista de 1932, será de tempo firme, mas com temperaturas mais baixas em todas as cidades do Grande ABC, segundo previsão do Climatempo. A mínima chega aos 10°C em toda a região, e a máxima não passa dos 18°C.



Em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá, o sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu encoberto e noites nubladas. A temperatura varia entre 10°C e 17°C nessas cidades, com sensação de frio ao longo do dia.



São Caetano também registra queda de temperatura, com mínima de 10°C e máxima ligeiramente mais alta, de 18°C. Por lá, o dia será de sol com algumas nuvens e a noite terá aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.



Em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o padrão se mantém: sol aparece entre nuvens à tarde, com céu nublado à noite. As temperaturas variam de 10°C a 17°C.



Apesar do frio e do céu nublado, não há previsão de chuva para a região neste feriado. A recomendação é se agasalhar bem, especialmente no início e fim do dia.