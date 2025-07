Operação Aquece leva 300 mantas e cobertores a aldeias do pós-Balsa

A Operação Aquece São Bernardo entregou nesta semana 300 mantas e cobertas para 55 famílias das aldeias Kuaray Rexakâ (Brilho do Sol), Guyrapaju, Nhamandu Mirim e Pinheiro Ty, na região do Pós-Balsa, em Riacho Grande. A ação, realizada na segunda-feira (7) e ontem, contou com o suporte dos donativos recebidos pela Campanha de Inverno do Fundo Social de Solidariedade municipal.

A primeira-dama de São Bernardo e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Zana Lima, disse que o inverno tem sido bastante rigoroso, com temperaturas muito baixas, e por isso é importante um reforço para aquecer o inverno dos moradores que mais precisam. “No início de junho, fizemos a entrega de 90 cobertores e mantas para a Moradia Provisória do Riacho Grande. Agora levamos mais de 300 mantas e cobertores aos povos indígenas das aldeias de nossa cidade. O sentimento de entregar os itens arrecadados, cobertores, calçados, é de dever cumprido”, diz.

O líder da aldeia Guyrapaju, Gilmar Martins Silva, 36 anos, ressaltou a importância desse auxílio. “Aqui faz muito frio, ainda mais que é mata fechada. Os cobertores ajudam a nos aquecer. Principalmente as famílias que têm mais dificuldade, receberam esses cobertores adequados.”

ATÉ SETEMBRO

A campanha de inverno está sendo realizada em toda cidade. Até o fim de setembro, assistentes sociais, GCM (Guarda Civil Municipal) e profissionais da saúde atuam de forma integrada em rondas, abordagens e acolhimento de pessoas em situação de rua.

Além da Moradia Provisória do Riacho Grande, que tem capacidade para atender até 30 pessoas, o município conta com a Casa de Passagem Central, que acolhe até 150 pessoas. Este último espaço também aceita animais de estimação. No mês de junho, os dois serviços receberam, em média, 103 pessoas por noite. No período, as equipes realizaram 1.720 abordagens a moradores em situação de rua na cidade.

O secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania do município, Henrique Kabeça, fala sobre a operação. “Nesse período de baixas temperaturas, estamos monitorando, em tempo real, toda a cidade. Profissionais atuam 24 horas por dia”, informa.

O serviço das equipes de abordagem da Prefeitura pode ser acionado pelos números (11) 99231-7784 e (11) 99231-6599, no qual funciona também whatsapp, ou pelo 153 da GCM.