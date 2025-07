Neblina interdita Interligação Planalto na manhã de feriado em São Paulo

A quarta-feira (9), feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, começou com trânsito tranquilo nas principais rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), segundo boletim atualizado às 9h pela Ecovias, concessionária que administra as vias.



Apesar das boas condições registradas nos principais trechos rumo ao Litoral e à Capital, a Interligação Planalto está temporariamente interditada nos dois sentidos — São Paulo e Litoral — devido à forte neblina no local. O tempo permanece encoberto tanto no trecho de planalto quanto na serra.



A Ecovias orienta os motoristas a redobrarem a atenção e respeitarem os limites de velocidade, especialmente em áreas com baixa visibilidade. O tráfego nas demais rodovias sob concessão flui normalmente.



O movimento nas estradas pode aumentar ao longo do dia, com a expectativa de viagens curtas em razão do feriado prolongado.