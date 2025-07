Serviços estaduais: veja o que abre e fecha no feriado da Revolução Constitucionalista

Durante o feriado da Revolução Constitucionalista, que ocorre em todo o Estado de São Paulo nesta quarta-feira (9), os serviços públicos estaduais terão alterações no esquema de funcionamento. Veja abaixo como funcionarão os principais serviços:

CPTM e Metrô

Na CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e no Metrô, o intervalo médio entre os trens no feriado de 9 de julho será o mesmo praticado aos domingos. Além disso, haverá alterações operacionais nas linhas da CPTM para obras de melhoria e modernização:

As intervenções suspenderão a circulação do serviço 710 no feriado. Das 7h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 7-Rubi, com sentido Jundiaí, partirão da plataforma 8 da estação Palmeiras-Barra Funda e as composições da Linha 10-Turquesa, sentido Rio Grande da Serra, sairão da plataforma 7. No mesmo período, o embarque e o desembarque serão feitos pela plataforma 2 da estação Água Branca. E, entre 9h e 17h, o embarque e desembarque nas estações Ribeirão Pires e Guapituba serão realizados pela plataforma 2, devido à descarga de materiais de via.

Das 4h às 20h, na Linha 11-Coral, o embarque e o desembarque de trens devem ser feitos pela plataforma 1 na estação Braz Cubas para possibilitar serviços de manutenção na via permanente. Na linha 12-Safira, das 4h até o fim da operação comercial, os trens prestam serviço pela plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino para obras de melhorias na rede aérea no trecho.

Bilhetes: Compra disponível pelo WhatsApp (11 3888-2200), aplicativo TOP, ATMs nas estações e pontos físicos. Informações adicionais no site boradetop.com.br.

Bicicletas: Permitido transporte durante todo o feriado no último carro de cada trem, limite de quatro bicicletas por viagem.

Pets: Permitido transporte para animais de até 10 kg em caixas apropriadas.

Sabesp

Atendimento presencial fechado na maioria dos postos.

Exceções: lojas Fácil Bom Clima e Câmara Municipal de Guarulhos estarão abertas no dia 9/7 e fechadas em 11/7.

Canais digitais da Sabesp funcionando 24h:

WhatsApp: (11) 3388-8000

Agência Virtual: sabesp.com.br

Central de Atendimento: 0800 055 0195

Saúde

Hospitais estaduais: Atendimento normal em urgências e emergências.

Pró-Sangue Clínicas e Osasco: funcionamento das 8h às 16h.

Postos Pró-Sangue Mandaqui, Barueri e Dante Pazzanese: fechados.

Farmácias de Medicamentos Especializados: apenas a unidade Tenente Pena funcionará normalmente. Demais unidades fechadas.

Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs): fechados.

Poupatempo

Todos os 245 postos estarão fechados na quarta-feira, 9 de julho, devido ao feriado estadual.

Atendimento presencial retomado na quinta-feira (10), com agendamento prévio obrigatório.

Canais digitais com cerca de 3,7 mil serviços permanecem disponíveis:

Portal: www.poupatempo.sp.gov.br

Aplicativo: Poupatempo SP.GOV.BR

Totens de autoatendimento: 900 equipamentos distribuídos em 642 municípios.

Parques de São Paulo no feriado

Todos os parques estaduais estarão abertos normalmente.

Programa Bom Prato

Unidades abertas no feriado (9/7): 25 de Março, Brás, Limão, Refeitório Mauá e São Mateus.

Dia 10/7 (quinta-feira): todas as unidades funcionarão normalmente.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone (11) 2193-8888, pelo 199 para registro de emergências e pedido de apoio, ou ainda pelo e-mail: [email protected].

Cultura

Bibliotecas

Biblioteca de São Paulo (BSP) e Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL)

Aberto das 9h30 às 18h30.

Museus na Capital

Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade

Aberto das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h).

Museu Afro Brasil Emanoel Araújo

Aberto das 10h às 17h

Memorial da Resistência de São Paulo

Aberto das 10h às 18h (entrada até às 17h).

Museu Catavento

Aberto das 9h às 17h (bilheteria até às 16h).

Museu da Imigração

Aberto das 9h às 17h (permanência até às 18h)

Museu do Futebol

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até às 17h).

Museu da Diversidade Sexual

Aberto das 10h às 18h (bilheteria até as 17h30).

Museu da Língua Portuguesa

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até as 16h30).

Museu das Culturas Indígenas

Aberto das 9h às 20h.

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Aberto das 9h às 17h.

Pinacoteca de São Paulo (Luz, Contemporânea e Estação)

Aberto das 10h às 17h (permanência até às 17h).

Museu das Favelas

Aberto das 10h às 17h (permanência até 18h).

Museus no Interior

Museu Casa de Portinari

Aberto das 9h às 20h.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Aberto das 9h às 18h.

Museu H. P. Índia Vanuíre

Aberto das 9h às 18h.

Museu do Café

Aberto das 9h às 18h (bilheteria até às 17h).

Escolas

São Paulo Cia de Dança e São Paulo Escola de Dança

Aberto das 9h30 às 21h.

Edifício Oswald de Andrade (CULTSP PRO)

Aberto das 9h às 18h.

O Conservatório de Tatuí e a SP Escola de Teatro estarão fechados durante o feriado do dia 9 de julho.

Salas de Concerto

Sala São Paulo

Aberta. Recital do 55º Festival de Inverno de Campos do Jordão – Artistas do Festival – Sala do Coro – 18h

Teatro Procópio Ferreira/Tatuí

Fechado.

Fábricas de Cultura

Setor A (Zona Leste da capital, São Bernardo do Campo e Santos)

Aberto das 9h às 18h. (Bibliotecas)

Setor B (Sul, Norte, Diadema, Osasco e Iguape)

Fechadas.

Direitos da Pessoa com Deficiência

As 17 unidades do PEI (Polo de Empregabilidade Inclusiva) no Estado não realizarão atendimentos nestes dias, bem como os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs) situados dentro das seguintes delegacias: 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Pessoa com Deficiência de São Paulo; 2ª Delegacia Seccional de Campinas; Delegacia Seccional de Guarulhos; Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – Deinter 3, de Ribeirão Preto; e 7ª Delegacia de Polícia de Santos. O Museu da Inclusão não receberá visitantes.

Todos esses equipamentos da SEDPcD e o CTPB (Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro) restabelecem seus serviços na próxima quinta-feira (10).

Estará em pleno funcionamento o serviço de Interpretação de Libras nas delegacias do Estado que prestam atendimento ao público, bem como no aplicativo POUPATEMPO.SP.GOV.BR. Os intérpretes de Libras integram o programa São Paulo São Libras, da SEDPcD.

Fazenda

Todas as unidades da Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento) no Estado estarão fechadas no feriado da quarta-feira (9). As atividades retornam normalmente na quinta-feira (10).