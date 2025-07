Empregados da Volks revalidam acordo e recálculo da PLR

Os trabalhadores da Volkswagen, em São Bernardo, aprovaram em assembleia realizada nessa terça-feira (8) a revalidação do acordo vigente na montadora, negociado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 2023. O compromisso, com validade até 2028, garante cláusulas econômicas, como data-base e vale-alimentação, além de condições sociais e dos investimentos na planta Anchieta – principalmente para a produção de dois carros híbridos, a partir de 2027.

Também foi aprovada proposta de recálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), aumentando o valor da participação deste ano, já que a fábrica pretende ampliar em mais 10 mil unidades o volume de produção em 2025 e crescimento acima deste volume para os próximos anos.

“Essa é uma proposta, assim como foi o acordo, negociado entre as plantas da montadora e as representações dos sindicatos das fábricas da Volks no Brasil. Então, o volume de produção de que estamos falando leva em consideração a soma do que é produzido na Anchieta, em Taubaté e em Curitiba. Fizemos uma única negociação”, disse o diretor administrativo e financeiro dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Messias Damasceno.

Em 2025, a PLRserá paga em duas parcelas: a primeira já foi efetuada em maio e a segunda, em dezembro. O valor não foi divulgados.

O dirigente também ressaltou que os investimentos já estão sendo realizados e discutidos, inclusive nas áreas. No entanto, os modelos só devem entrar em produção no fim de 2026 e chegar ao mercado em 2027. Ele finalizou lembrando que o Sindicato tem cobrado que o carro híbrido que será produzido em São Bernardo venha acompanhado de versão híbrida plug-in, que é o que o mercado pede. “Nós temos capacidade de desenvolver e produzir aqui”, concluiu.

A planta da Volkswagen em São Bernardo tem 8.200 trabalhadores, com cerca de 5.000 no chão de fábrica.