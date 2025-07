Rodrigo Sestrem apresenta espetáculo músico-poético no Sesc São Caetano

O Sesc São Caetano recebe o multiartista Rodrigo Sestrem com o espetáculo Menestreando, um mergulho lírico e sonoro na riqueza da cultura popular brasileira, nesta sexta-feira (11), às 20h, o. Com forte inspiração na literatura de cordel e no universo dos cantadores nordestinos, o show mescla composições autorais com releituras de clássicos da música brasileira em um formato intimista e sensível.

“Menestreando” é mais do que um show musical – é uma vivência poética. A apresentação destaca o uso de instrumentos tradicionais como o pífano e a rabeca, costurando canções e versos com elementos das narrativas populares, ritmos regionais e paisagens sonoras que evocam o sertão, as feiras livres, os folguedos e os rituais.

Com trajetória ligada à pesquisa da cultura popular e à música de raiz, Rodrigo Sestrem transforma o palco em território de escuta e afeto, em que cada nota e palavra carrega memória, identidade e resistência. O espetáculo propõe um convite à contemplação do que é essencial: a arte que nasce do povo e para o povo retorna.

Sobre o artista

Rodrigo Sestrem é músico, pesquisador, compositor e poeta. Atua na cena cultural brasileira com foco na valorização dos saberes populares, desenvolvendo espetáculos, trilhas sonoras e projetos formativos que entrelaçam música, literatura e tradição oral. Seu trabalho é reconhecido pela delicadeza e profundidade com que traduz o Brasil profundo em arte.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano

Dias 11 de julho

Horário: 20h

Recomendação etária: livre

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp

Horário de atendimento/bilheteria do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 10h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30