Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (11) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo desta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, encerre tarefas pendentes pela manhã, pois as parcerias serão mais produtivas à tarde. Trabalhar em colaboração aumenta suas chances de sucesso. Conecte-se com amigos distantes e aprecie o alto astral no romance à noite. Um caso recente pode evoluir rapidamente para namoro!

Cor: PRETO

Palpite: 14, 06, 31

Utilize sua diplomacia ao lidar com as pessoas no trabalho hoje. A rotina pode ser exigente, mas com dedicação, você dará conta. Cuide da saúde e abandone os maus hábitos. A paquera está no ar pela manhã, então lance seu charme! Sua relação amorosa tem um começo agitado, mas a rotina se estabelece mais tarde.

Cor: BRANCO

Palpite: 50, 14, 33

Hoje é dia para resolver assuntos familiares e brilhar no trabalho com sua habilidade de contato. Aproveite a chance de sucesso em parcerias e projetos, e não se surpreenda se o amor surgir inesperadamente! Prepare-se para momentos de romantismo e diversão com seu par, enchendo-os com todo o seu charme!

Cor: VIOLETA

Palpite: 21, 30, 03

Deixe sua comunicação brilhar hoje, seja no trabalho ou na vida pessoal. Abraçando seu lado familiar, repouse as energias em casa. Trabalho com home office ou foco em tarefas diárias serão beneficiados pela Lua em Aquário. No amor, um programa caseiro mantém a paz e se está só, uma velha paixão pode reaparecer.

Cor: CEREJA

Palpite: 45, 36, 46