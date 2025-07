Horóscopo: previsão dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer desta sexta-feira (11)

O que os astros reservam para você nesta sexta-feira, dia 11 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sextou com foco e produtividade! Finalize tarefas pendentes e abrace novas experiências. Trabalho em equipe? A harmonia é garantida. A diversão com a galera promete e não faltarão boas oportunidades de paquera! No amor, carinho e companheirismo apimentam o romance.

Cor: ROSA

Palpite: 11, 36, 45

Comece o dia com otimismo e aproveite a energia da Lua em Aquário para mostrar sua postura profissional. As finanças estão com sinais positivos, trazendo chances de lucrar em tarefas solitárias. O amor poderá se solidificar, embora um pouco estático. Use sua popularidade para arrasar na conquista!

Cor: BEGE

Palpite: 51, 35, 44

LEIA TAMBÉM:

Signos: veja horóscopo desta sexta-feira (11) para Leão, Virgem, Libra e Escorpião



Veja horóscopo desta sexta-feira (11) para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Você começa o dia fazendo as mudanças que deseja, especialmente no trabalho. Seu espírito de equipe estará em alta à tarde, então, aproveite para aprender algo novo ou compartilhar informações. Use seu charme e bom humor para conquistar corações, sem se preocupar com a distância. Prepare-se para momentos descontraídos com quem ama!

Cor: AMARELO

Palpite: 03, 54, 36

Comece o dia colaborando, sua intuição será sua melhor conselheira mais tarde. Abrace as mudanças, uma boa fase para novos ciclos se aproxima. Surpreenda na paquera com seu toque sensual e intensifique o desejo a dois.

Cor: MAGENTA

Palpite: 45, 03, 21