Fluminense tem sonho interrompido por João Pedro e cai para o Chelsea na semifinal do Mundial

Quis o destino que um jogador revelado pelo Fluminense fosse o algoz do time carioca na semifinal do Mundial de Clubes. João Pedro, atacante de 23 anos, pôs fim ao sonho da equipe tricolor ao marcar dois golaços e levou o Chelsea à final da competição com vitória por 2 a 0.

Cria de Xerém, o atleta chegou aos Estados Unidos dois dias antes das quartas de final depois que o Chelsea resolveu investir 55 milhões de libras (mais de R$ 400 milhões) para comprá-lo do Brighton.

Depois de jogar poucos minutos contra o Palmeiras, o paulista de Ribeirão Preto virou titular com a ausência de Delap, suspenso, e fez valer cada centavo pago nele pelos ingleses. Com dois golaços, um em cada tempo, decidiu um jogo que esteve desde o começo favorável ao time londrino.

O Chelsea aguarda seu adversário na decisão. Será Real Madrid ou Paris Saint-Germain, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília). A decisão está marcada para domingo, no MetLife Stadium, também às 16h.

O Fluminense volta pra casa com motivos para se orgulhar de sua jornada digna no torneio, com boas apresentações e o histórico de ter derrubado a Inter de Milão nas oitavas e o bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, nas quartas.

Liderado por João Pedro, o Chelsea foi dominante desde o início. Talvez tenha sido uma das partidas mais fáceis para os londrinos, que encontraram espaços em meio aos três zagueiros tricolores e aproveitaram os muitos erros dos brasileiros. Se Enzo Fernández perdeu duas chances antes dos dez minutos, João Pedro não perdoou o clube que o lançou para o futebol.

Ele acertou um potente e bem angulado chute para vencer Fábio aos 17 e não comemorar em respeito ao time que o formou. O gol acordou o Fluminense, que viveu seus melhores momentos no jogo minutos depois. Teve uma chance que Cucurella tirou em cima da linha e um pênalti ao seu favor. O árbitro francês François Letexier, porém, foi ao monitor de vídeo e cancelou a marcação depois de entender que o movimento do braço de Chalobah foi natural.

O segundo tempo foi mais tranquilo para os ingleses, que resolveram a partida mais uma vez aproveitando falhas do Fluminense. O gol de João Pedro nasceu de um erro de passe de Bernal. A jogada seguiu até a bola chegar para Enzo Fernández, que lançou João Pedro em contra-ataque. O brasileiro driblou Ignácio e acertou um chute violento para definir a vitória.

Seu gol saiu aos 10 minutos. Depois disso, os cariocas foram valentes, lutaram e se entregaram. Renato mexeu no time com as armas e recursos que tinha, encheu a equipe de atacantes - Keno, Soteldo, Canobbio e Everaldo - mas nada mudou. O Chelsea, na verdade, criou até para ganhar de um placar mais confortável. Fábio trabalhou para evitar mais gols e Thiago Silva afastou uma bola que entraria.

No fim, com os atletas desgastados, o jogo passou a ser truncado. Melhor para a equipe londrina, que segurou sem muitos problemas o resultado diante de mais de 70 mil torcedores no MetLife.

FIHCA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CHELSEA

FLUMINENSE - Fabio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos (Keno); Guga, Bernal (Lima), Nonato (Soteldo), Hercules (Canobbio) e Renê; Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

CHELSEA - Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Adarabioyo, Chalobah e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Andrey Santos) e Cole Palmer; Pedro Neto (Madueke), Nkunku (Dewsbury-Hall) e João Pedro (Nicolas Jackson). Técnico: Enzo Maresca.

GOLS - João Pedro, aos 17 do primeiro tempo e aos 10 do segundo.

CARTÕES AMARELOS: Nonato E soteldo (Fluminense); Robert Sánchez (Chelsea).

ÁRBITRO - François Letexier (França).

PÚBLICO - 70.556 torcedores.

RENDA - Não divulgada.

LOCAL - MetLife Stadium, East Rutherford (EUA).

