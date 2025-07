Brasil x Bulgária na VNL: veja onde assistir e horário

Após duas semanas de intervalo, a VNL (Liga das Nações de Vôlei Feminina) retorna com a última etapa da fase classificatória. A Seleção Brasileira desembarcou em Tóquio, no Japão, e entra em ação na madrugada desta quarta-feira (9). O primeiro compromisso do Brasil será diante da Bulgária, às 0h (de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV2 e VBTV.



As brasileiras somam sete vitórias em oito partidas, ocupando a terceira posição na tabela geral. A equipe está atrás apenas da Itália, que lidera com 100% de aproveitamento, e da Polônia, que também soma sete triunfos mas leva vantagem nos critérios de desempate. O único tropeço do Brasil aconteceu justamente frente às italianas, na primeira semana da competição.



Pelo lado adversário, a Bulgária aparece na 13ª posição, somando nove pontos e três vitórias. O time é comandado pela ex-jogadora Antonina Zetova, sendo a única seleção da VNL treinada por uma mulher.

Depois do confronto contra as búlgaras, o Brasil terá mais três partidas decisivas pela frente: contra a França, a Polônia e o Japão, anfitrião. Os jogos devem impactar diretamente na disputa por vagas no mata-mata, que terá início na semana seguinte.



A edição de 2025 da VNL conta com 18 países e serve como uma das últimas chances de adaptações e ajustes antes do Campeonato Mundial, que acontece em setembro, nas Filipinas.



Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 9 de julho, às 0h (de Brasília).



- Local: Chiba, no Japão.



- Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming).

