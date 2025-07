Signos: veja horóscopo desta quinta-feira (10) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo nesta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Hoje existem energias positivas trabalhando a seu favor para aumentar sua riqueza! Fique de olho em oportunidades de trabalho extra ou promoções. Organize suas finanças com atenção. No amor, controle suas tendências possessivas. Se a sua paquera não anda como planejado, pode ser o momento de seguir em frente.

Cor: AZUL

Palpite: 39, 45, 48

Seja o sol que ilumina o ambiente de trabalho hoje! Com simpatia e foco, suas ideias e metas serão reconhecidas. Deixe as diferenças pessoais de lado e colabore para algo maior. Use seu charme e conquiste novos admiradores. Deseja agitar a vida amorosa? Tome a iniciativa!

Cor: ROXO

Palpite: 39, 36, 21

Hoje, se sentir a necessidade de se isolar, ouça seu corpo e dê uma pausa. Confie na sua intuição para enfrentar surpresas e descobrir em quem confiar. No romance, fortaleça os laços e confie mais no seu par.

Cor: VIOLETA

Palpite: 44, 06, 26

Você vai se sair melhor no trabalho se compartilhar suas ideias e abrir a mente pra escutar quem tem um ponto de vista diferente do seu. Aproveite para contagiar os outros com o seu bom humor, trabalhar em equipe e manter o ambiente descontraído no serviço. As amizades seguem protegidas e será divertido manter contato com o pessoal, mesmo que seja apenas nas redes sociais. O romance fica mais leve agora.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 45, 29, 54