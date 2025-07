Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quinta-feira (10)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta quinta-feira, dia 10 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Hoje, foque nas tarefas e obrigações - seu esforço pode se transformar em dinheiro no bolso. Sacrifícios podem ser necessários e a saúde precisa de atenção. A vida amorosa e a paquera podem ficar em segundo plano enquanto você se concentra em outras prioridades.

Cor: AMARELO

Palpite: 03, 37, 21

Você inicia o dia com uma dose extra de sorte e criatividade! Seus talentos brilham especialmente em atividades com o público, como marketing, vendas e educação. No amor, prepare-se para um romance à primeira vista ou para altas doses de carinho com seu parceiro. Entretanto, pode haver uma pequena competição pelo coração do crush!

Cor: CINZA

Palpite: 29, 36, 18

Os astros abençoam seu lar e trabalho hoje! Concentre-se em tarefas diárias, trace planos realistas. Cuidado, uma antiga paixão pode reacender! Menos cobranças e mais proteção fortalecerão seu romance. Mantenha a disciplina e aproveite a energia positiva!

Cor: SALMÃO

Palpite: 09, 27, 36

Hoje você começa o dia comunicativo, utilize isso a seu favor nas tarefas. Marque reuniões, interaja com o público, troque ideias com colegas. A vida social se agita, aproveite para sair. Abra o coração com seu par. Se solteiro, uma paixão à primeira vista pode surgir, fique atento!

Cor: LILÁS

Palpite: 43, 47, 20