Motociclista cai em rio após colisão em Santo André; autor fugiu sem prestar socorro

Um acidente de trânsito registrado na noite de segunda-feira (7) na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, no bairro Vila América, em Santo André, resultou na queda de um motociclista dentro de um rio. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), o condutor responsável pela colisão fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, uma mulher de 36 anos e um homem de 44 estavam em uma motocicleta quando foram atingidos por outro veículo do mesmo tipo. Com o impacto, ambos ficaram feridos – um deles foi arremessado para dentro do rio. As vítimas foram socorridas por equipes de emergência e encaminhadas para atendimento médico.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André como lesão corporal na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A Polícia Civil investiga o paradeiro do autor e segue com as diligências para apurar os detalhes da ocorrência.

LEIA TAMBÉM:

Operação em Santo André mira sossego público e resulta em remoção de veículos