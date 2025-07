Paramount+ divulga lançamentos de julho

O mês de julho chegou e o Paramount+ acaba de divulgar a sua lista de lançamentos para maratonar nessas férias. Dentre as novidades estão: a série exclusiva Dexter: Ressureição, o aguardado retorno do icônico anti-herói que estreia com episódio duplo, dia 11 de julho; Star Trek: Strange New Worlds, a partir do dia 17 de julho; e o retorno de Dora em Dora e a Busca pelo Sol Dourado, uma nova aventura live-action para toda a família, com estreia exclusiva na plataforma de streaming premium.

O Paramount+ exibe os últimos episódios de De Férias com o Ex Caribe VIP e Terra da Máfia. Além disso, Vasco e Grêmio disputam os playoffs da CONMEBOL Sul-Americana a partir de 15 de julho.

Com esses grandes retornos, julho também será repleto de emoção com Sorria, o filme exclusivo Novocaine: À Prova de Dor, além da história de vida da memorável pintora mexicana, Frida, o filme exclusivo e indicado ao Oscar, Setembro 5, e a comédia Jane, a Virgem. O catálogo ainda ganha muitos conteúdos de ação e ficção científica como Guerra dos Mundos, Projeto Gemini e o filme exclusivo, O Homem Sem Memória, assim como a icônica comédia Escola de Rock, com Jack Black.

E não para por aí! Títulos nacionais, como a série Nóis na Firma, a comédia Socorro, Virei Uma Garota!; o live-action dos personagens de gibis mais amados do país, Turma da Mônica: Laços, Wagner Moura em O Homem do Futuro; o documentário sobre o eterno maluco beleza, Raul – O Início, o Fim e o Meio e Vinícius, documentário sobre o lendário poeta Vinícius de Moraes chegam à plataforma. E, para completar, os emocionantes filmes Orquestra dos Meninos e Aparecida - O Milagre estreiam no Paramount+.

Confira os destaques:

Dexter: Ressureição | Série (disponível dia 11 de julho) | Estreia com episódio duplo

Após sobreviver a um ferimento de bala de seu filho Harrison, Dexter acorda do coma e descobre que ele desapareceu. Ele busca a reconciliação em Nova York, mas a chegada de Batista traz de volta problemas do passado. Pai e filho precisam enfrentar a escuridão juntos para escapar.

Star Trek: Strange New Worlds - 3ª Temporada | Série (disponível dia 17 de julho)

Nos novos episódios, a tripulação da U.S.S. Enterprise, ainda sob o comando do Capitão Pike, enfrenta as consequências do encontro angustiante com os Gorn, ocorrido na temporada passada. Mas novas vidas e civilizações os aguardam, incluindo um vilão que testará a coragem e a determinação dos personagens. Este novo capítulo, que traz uma reviravolta emocionante ao mundo de Star Trek, conduz os novos personagens e àqueles que já são amados pelo público, a outro patamar, mergulhando em aventuras emocionantes de fé, dever, romance, comédia e mistério, com uma variedade de gêneros nunca vistos em nenhuma outra história da franquia.

CONMEBOL Sul-Americana (disponível a partir de 15 de julho)

O Paramount+ entra em campo em julho com os jogos dos playoffs da CONMEBOL Sul-Americana, fase que define os últimos classificados para as oitavas de final do torneio. As partidas de ida acontecem entre os dias 15 e 17 de julho, e os jogos de volta estão marcados para o período entre 22 e 24 de julho. Dentre os times brasileiros, Vasco e Grêmio terão os jogos transmitidos na plataforma de streaming.

De Férias com o Ex Caribe VIP | Reality (novos episódios)

Diretamente do caribe colombiano, essa turma se joga nas férias mais divertidas (e tensas) de suas vidas. Juntos, vivem momentos intensos e inesquecíveis. A ideia é curtir ao máximo, como se não houvesse amanhã... Mas essas férias (como todos sabem) podem ser interrompidas a qualquer momento com a chegada indesejada de alguém do passado.

Terra da Máfia - 1ª Temporada | Série (últimos episódios)

O poder está em disputa quando duas famílias do crime se chocam numa batalha que ameaça derrubar impérios e arruinar vidas. No meio está Harry Da Souza, um bom solucionador de problemas que sabe bem onde a lealdade está quando as forças opostas colidem.

Dora e a Busca pelo Sol Dourado | Filme (já disponível)

Nesta história, Dora e seus amigos embarcam em uma aventura pela floresta amazônica para encontrar o antigo tesouro do Sol Dourado - antes que ele caia em mãos erradas. Dirigido por Alberto Belli e escrito por JT Billings, o filme conta com um elenco que inclui Jacob Rodriguez como “Diego”, Mariana Garzón Toro como “Naiya”, Daniella Pineda como “Camila, a Cruzada”, e Gabriel "Fluffy" Iglesias como a voz de “Botas”.

Turma da Mônica - Laços | Filme (já disponível)

Após o sumiço de seu cachorro, Cebolinha e seus amigos precisam bolar um de seus planos para achar seu fiel animal de estimação. Este é só o começo de uma aventura que fortalecerá o vínculo que une a turma há mais de 50 anos.

O Homem do Futuro | Filme (já disponível)

Wagner Moura interpreta João, um cientista brilhante, porém amargurado pelo passado. Acidentalmente, ele descobre uma forma de viajar no tempo e vê nisso a chance de corrigir o maior erro de sua vida: ter perdido o amor de Helena (Alinne Moraes) durante a juventude.

Socorro, Virei Uma Garota! | Filme (já disponível)

Júlio é um garoto tímido que quer ser a pessoa mais descolada da escola. Ele faz um pedido a uma estrela cadente, mas acorda como a blogueira patricinha Júlia.

Vinícius | Filme (já disponível)

A vida, obra, amores e inspirações de Vinicius de Moraes, poeta e letrista, retratadas por meio de raras imagens, entrevistas e interpretações de seus clássicos, revelando sua essência criativa e as transformações do Rio de Janeiro.

Orquestra dos Meninos | Filme (já disponível)

Um jovem músico de 13 anos que é membro da Orquestra Sinfônica do Agreste, na pequena cidade de São Caetano (a 150 km de Recife), é sequestrado. A polícia acredita que o culpado seja o fundador da orquestra, o maestro Mozart Vieira.

Aparecida – O Milagre | Filme (já disponível)

Estrelado por Murilo Rosa, Leona Cavalli, Maria Fernanda Cândido, Jonatas Faro e Bete Mendes, Aparecida – O Milagre conta a história de um empresário cético que, após um grave acidente com seu filho, embarca em uma jornada de reencontro com a fé e com suas origens, guiado pela devoção a Nossa Senhora Aparecida.

Raul – O Início, o Fim e o Meio | Documentário (já disponível)

Um mergulho na vida de Raul Seixas com imagens de arquivo e depoimentos de familiares, amigos e parceiros — como Paulo Coelho, Caetano Veloso e Tom Zé. O filme traça sua trajetória do surgimento do mito, com a contracultura e a "Sociedade Alternativa", até seus conflitos com o sucesso, vícios e legado duradouro

Sorria | Filme (já disponível)

Depois de testemunhar um incidente estranho e traumático com uma paciente, uma psiquiatra fica cada vez mais convencida de que está sendo ameaçada por uma entidade estranha.

Uma Obsessão Desconhecida | Filme (já disponível)

O filme acompanha um jovem casal em uma remota viagem pelo noroeste do Pacífico, onde eles encontram eventos sinistros que os levam a perceber que nem tudo é o que parece.

Projeto Gemini | Filme (já disponível)

Um assassino muito malvado enfrenta um clone mais jovem que ele.

Frida | Filme (já disponível)

Biografia da artista Frida Kahlo, que canalizou a dor de uma lesão debilitante e seu casamento tempestuoso para sua obra.

Curtindo a Vida Adoidado | Filme (já disponível)

Um estudante do último ano do ensino médio, impetuoso e convencido, cansado de matar aula para passar um dia chato em casa, está determinado a ter um dia épico explorando seus lugares favoritos em Chicago, recrutando seu melhor amigo e sua namorada para acompanhá-lo na aventura.

Dias Incríveis | Filme (já disponível)

Três amigos desiludidos com a vida adulta decidem reviver os velhos tempos e abrir uma fraternidade perto da universidade onde estudaram, mergulhando em situações hilárias e caóticas.

Jane, a Virgem - Temporada 1 e 2 (disponível dia 10 de julho) - Temporada 3 (disponível dia 24 de julho)

Uma jovem católica e muito devota descobre que foi acidentalmente inseminada artificialmente.

Escola do Rock | Filme (disponível dia 11 de julho)

Depois de ser expulso de sua banda de rock, Dewey Finn se torna professor substituto em uma escola primária particular, apenas para tentar transformar sua turma em uma banda de rock.

Um Homem Sem Passado | Filme exclusivo na plataforma (disponível dia 14 de julho)

Um homem com amnésia acorda em uma cidade desconhecida e busca a verdade sobre seu passado. Com a ajuda de seus aliados, ele se infiltra em uma gangue poderosa e se envolve em uma batalha que transcende o tempo, enquanto o destino paira sobre ele.

Setembro 5 | Filme exclusivo na plataforma (disponível dia 16 de julho)

Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original em 2025, o filme retrata os acontecimentos durante as Olimpíadas de Verão de 1972, em Munique. Uma equipe americana de transmissão esportiva precisa se adaptar à cobertura, ao vivo, de atletas israelenses sequestrados por um grupo terrorista.

Os Smurfs – Nova Temporada | Série (disponível dia 18 de julho)

Os Smurfs estão de volta e mais Smurfs do que nunca! Junte-se a esses amados personagens azuis, enquanto eles partem para novas aventuras.

A Boa Vizinhança – 7ª TEMPORADA | Série (disponível dia 21 de julho)

Com Tichina Arnold no elenco, a série mostra de forma divertida o que acontece quando o cara mais amigável do centro-oeste se muda com a família para um bairro predominantemente afro-americano em Los Angeles, e começa a agitar a vida de seus novos vizinhos.

Guerra dos Mundos | Filme (disponível dia 25 de julho)

Uma invasão alienígena ameaça o futuro da humanidade. O pesadelo catastrófico é retratado pelos olhos de uma família americana que luta pela sobrevivência.

Nóis na Firma | Série (disponível dia 29 de julho)

Acompanhe as convivências mais do que malucas entre donos e clientes de um coworking. Eles tornam-se sócios de uma empresa e, envolvidos em um golpe, ganham uma dívida gigantesca.

Novocaine: À Prova de Dor | Filme exclusivo na plataforma (disponível dia 31 de julho)

Um homem quieto e introvertido nasce com uma doença genética rara que o torna imune à dor física. Quando seu novo namorado é feito refém durante um assalto a banco, sua dor se torna seu superpoder.

LEIA TAMBÉM

Cinemas do Grande ABC oferecem ingresso grátis de ‘Superman’; veja datas e condições