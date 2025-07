Veja a charge do Diário para o dia 8 de julho de 2025

A Prefeitura de Mauá abriu um novo acesso ao Terminal Central de Ônibus para preferenciais – pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), deficiência, mobilidade reduzida, idosos e gestantes. A entrada passou a ser feita pelo piso térreo nesta segunda-feira (7). Com isso, não há necessidade de subir ao Shopping Nova Estação para chegar ao transporte coletivo. O prefeito Marcelo Oliveira (PT) disse que, caso necessário, novas alterações poderão acontecer.

