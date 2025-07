Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (8)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo nesta terça-feira, dia 8 de julho de 2025, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Você começa o dia com o pé direito sob o brilho da Lua! Seu charme pessoal estará em alta, perfeito para conhecer gente nova e fazer contatos interessantes no trabalho. Aproveite para se divertir com amigos durante o tempo livre. A paquera e os momentos a dois estão com boas energias.

Cor: PRETO

Palpite: 18, 11, 27

Urano traz foco, disposição e energia para suas tarefas e responsabilidades! Trace metas mais altas no trabalho, e vá atrás do reconhecimento que você merece. Família oferece e recebe apoio. Paquera pode ser lenta, mas um programa caseiro aquece o coração!

Cor: MAGENTA

Palpite: 52, 18, 54

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta terça-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta terça-feira (8) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Hoje é dia de dialogar e trocar ideias. Sua capacidade de interação está em alta, ótimo para tarefas colaborativas. Aproveite oportunidades de viagens ou contato com estranhos, animando até mesmo a paquera. Expressar-se abertamente com seu par pode esclarecer mal-entendidos.

Cor: ROXO

Palpite: 30, 12, 36

Terça-feira com boa sorte nas finanças! Aproveite a energia da Lua para organizar suas contas e encontrar novas oportunidades de ganho. Mas fique atento: Urano traz mudanças e intensifica a sensualidade, porém cuidado com o ciúmes.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 08, 05, 51