Veja horóscopo desta terça-feira (8) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você nesta terça-feira, dia 8 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Está na hora de trabalhar em equipe ou aprender algo novo! As tarefas de grupo, especialmente as inovadoras, prometem sucesso. Se puder, viaje ou conecte-se com pessoas distantes. Mantenha os olhos abertos, pois um encontro inesperado pode ocorrer. No amor, descontração, companheirismo e carinho são os destaques.

Cor: AZUL-TURQUESA

Palpite: 58, 13, 32

Urano impulsiona seus planos financeiros de longo prazo. Seja flexível no trabalho e adapte-se às mudanças - você pode tirar o melhor de qualquer situação. Amor e paquera estão no ar, converse com seu amado sobre o futuro, ajustando os detalhes.

Cor: CINZA

Palpite: 22, 04, 32

LEIA TAMBÉM:

Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta terça-feira (8)



Signos: veja horóscopo desta terça-feira (8) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



Urano está fortalecendo seu lado sociável e incentivando você a focar seus interesses. Apesar das tarefas desafiadoras, unidade e colaboração vão impulsionar sucesso. Esteja pronto para novas parcerias ou projetos profissionais decolarem. E se surgir uma chance de sair da rotina com seu amado, não hesite! Surpresas estão à espreita no amor.

Cor: AMARELO

Palpite: 43, 09, 18

Com a Lua influenciando o trabalho, prepare-se para algum esforço extra! Mas não se preocupe, o Sol garante energia e a concretização das mudanças desejadas. Há boas novas para quem busca emprego. Priorize a saúde e melhore hábitos. Amor? Pode estar mais lento hoje.

Cor: ROSA

Palpite: 45, 56, 47