Poupatempo da Saúde soma 200 mil atendimentos no 1º semestre de 2025 em Santo André

O Poupatempo da Saúde de Santo André alcançou a marca de 200 mil atendimentos no primeiro semestre de 2025, consolidando-se como um dos principais equipamentos voltados à Atenção Especializada da Região Metropolitana de São Paulo. Por mês, 33 mil pessoas passaram pelo local, número 34,1% superior à média de 2024, que foi de 24,6 mil.

Desde que entrou em funcionamento, em fevereiro de 2024, o Poupatempo da Saúde já registrou 488.334 atendimentos, número que deve ultrapassar os 500 mil nos próximos dias. O volume é expressivamente superior ao que era registrado pelos dois antigos CMEs (Centros de Especialidades Médicas), que foram fechados para dar origem ao Poupatempo da Saúde e, juntos, somavam 18 mil atendimentos mensais.

“O Poupatempo da Saúde é um equipamento que criei quando fui secretário de Saúde e se transformou em um marco para a saúde pública de Santo André. A população passou a contar com um equipamento moderno, com estrutura eficiente e resolutiva, que coloca o cidadão no centro do cuidado. Os resultados do primeiro semestre mostram que estamos no caminho certo, garantindo atendimento digno e ágil para quem mais precisa”, afirma o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB).

Com a realização de forças-tarefas, o mês de junho foi marcado pela expressiva demanda em especialidades como Oftalmologia (7.989), Enfermagem (5.400), Cardiologia (2.904), Ortopedia/Traumatologia (2.583) e Neurologia (1.777), além de atendimentos em áreas como Pneumologia, Dermatologia, Endocrinologia, Otorrinolaringologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Nefrologia, Nutrologia e Serviço Social.

Segundo o secretário de Saúde, Pedro Seno, os bons números refletem a eficiência da nova política de regionalização e reestruturação da Atenção Especializada em Santo André. “Saímos de uma média de 18 mil atendimentos por mês, nos antigos CMEs, para mais de 33 mil atualmente. Isso significa mais acesso, mais conforto e mais resolutividade. E o melhor: com um cuidado humanizado, integrado e próximo da população”, destaca.

No mesmo período, a unidade também bateu recorde na realização de exames: foram 4.520 apenas em junho, número 33% superior à média mensal registrada em 2025, que é de 3.397 exames. No acumulado do semestre, já são 20.386 exames realizados.

Entre os procedimentos mais realizados estão mapeamento de retina (1.295), monitoramento Holter 24h (747), Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial - MAPA (671) e tomografia de coerência óptica (268), além das atividades dos grupos especializados em catarata, glaucoma e retina.