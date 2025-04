Poupatempo da Saúde já superou 400 mil pessoas

Inaugurado em fevereiro de 2024, o Poupatempo da Saúde, projeto pioneiro da Prefeitura de Santo André, já ultrapassou os 400 mil atendimentos em pouco mais de um ano de funcionamento. O equipamento, localizado no Atrium Shopping, é o maior centro de especialidades do Brasil no interior de um empreendimento comercial. Tem 1.600 metros quadrados e está equipado com elevadores, escada rolante, 50 consultórios, salas de exames e de pequenos procedimentos, além de ambulatórios de hanseníase, de transexualização e de serviços de enfermagem.

O acesso do morador ao Poupatempo da Saúde se dá pelas unidades básicas de saúde, onde é cadastrado. Após o atendimento clínico nestas unidades, em caso de necessidade, o paciente é encaminhado para os médicos especialistas que atendem no Poupatempo. No total são mais de 30 especialidades e 150 médicos atuando no complexo todos os dias.



O equipamento é aprovado por 82% da população da cidade. É o que mostra pesquisa realizada pelo instituto Real Time Big Data, divulgada em março. O levantamento mostrou ainda que 89% dos moradores conhecem o equipamento.



“Ficamos felizes com essa grande aprovação do Poupatempo da Saúde, um equipamento realmente inovador e que agiliza, de fato, o atendimento aos usuários. As coisas boas precisam ser multiplicadas e, por isso, já estamos planejando uma segunda unidade deste tipo no segundo subdistrito, além de um outro Poupatempo para a parte de exames”, projeta o prefeito Gilvan Junior, que foi o idealizador do equipamento quando era secretário de Saúde.



A pesquisa ainda traz outras informações importantes sobre o centro de especialidades. De acordo com os moradores de Santo André, o principal benefício do Poupatempo da Saúde é a rapidez no atendimento, indicado por 54% dos entrevistados, seguido de mais especialidades (14%), facilidade no agendamento de consultas (12%) e melhor estrutura (6%).