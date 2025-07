Feira dos Cegonheiros, 25 edições

São Bernardo volta a receber, em setembro, um dos eventos mais aguardados pelo setor automotivo e pelas famílias ligadas ao transporte de veículos zero-quilômetro: a Expo de Transportes do Grande ABC. Em sua 25ª edição, a chamada Feira dos Cegonheiros confirma o que os números já indicam há anos – o evento se consolidou como um dos maiores do Brasil no segmento e como um espaço exclusivo que celebra o passado, vive o presente e projeta o futuro dos cegonheiros.

Os números da feira crescem a cada ano, demonstrando a força e a importância da nossa categoria para a economia do País. Neste ano, esperamos receber cerca de 87 mil visitantes nos três dias, gerar em torno de R$ 580 milhões em negócios – indicando crescimento significativo de 20% sobre 2024. Será, sem dúvida, a maior Feira dos Cegonheiros destes 25 anos.

Os Estúdios e Pavilhões Vera Cruz vão proporcionar, entre 25 e 27 de setembro, o encontro de gerações de transportadores que transformaram a profissão em herança. Pais, filhos e netos percorrem juntos os corredores da feira, reforçando o caráter familiar do evento, que acolhe visitantes de todas as idades.

Enquanto os profissionais do volante conhecem as novidades do setor, o público infantil aproveita brinquedos e atrações pensadas especialmente para os pequenos. Famílias inteiras se reúnem diante dos palcos animados com bandas musicais, nos corredores lotados ou nos estandes, criando memórias que vão além da rotina profissional.

A força da Expo de Transportes do Grande ABC está nos detalhes. O cuidado com a infraestrutura, a am-bientação temática e o acolhimento ao visitante são marcas registradas da feira.

A lista de expositores também cresce a cada ano. Além das tradicionais montadoras e concessionárias, a feira atrai novos perfis de empresas – de soluções tecnológicas a serviços jurídicos, financeiros e de gestão de frota, por exemplo. Estreiam nesta edição a AR4 Test, SIM Lubrificantes e Suspentech, que se somam a outras tradicionais, como VWCO; Concessionária Codema (Scania); Concessionária Cofipe (Iveco); Concessionária Comercial De Nigris (Mercedes-Benz); Concessionária Nors (Volvo); Concessionária Via Trucks (DAF); Grupo Sada; Grupo Vigorito; Tegma; Transportadora Lemak; Transauto; Transmoreno; Dambroz; Pneus TEP; Truck Control; Cooperceg; Gallagher; Jurídica Corretora de Seguros; e Sicoob Credceg.

A diversificação reflete o amadurecimento da feira como vitrine de inovação, networking e oportunidades para os empresários do setor.

Ao completar 25 anos, a Expo de Transportes do Grande ABC reafirma sua essência: ser o ponto de encontro entre negócios e afeto, entre tradição e futuro. Um espaço que reúne o setor, fortalece relações e valoriza quem move o Brasil – os cegonheiros e suas famílias.

José Ronaldo Marques da Silva, Boizinho, é presidente do Sinaceg (Sindicato Nacional dos Cegonheiros).

LEIA TAMBÉM:

SOS Bairros debate podas de árvores