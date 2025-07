Nova frente fria se aproxima do Sul do País; veja a previsão do tempo nas capitais até quinta

A semana deve começar com sol para grande parte da região Sudeste do Brasil na segunda-feira, 7. Segundo a previsão do tempo pela Climatempo, as temperaturas continuarão amenas durante a tarde na Capital paulista e o ar ficará mais seco no norte de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste de Minas Gerais.

O transporte de umidade do oceano para o continente deixará o tempo com mais nuvens e chuva fraca no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. O dia deve amanhecer ainda frio e com chance de geada fraca e pontual entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira.

Também existe possibilidade de formação de nevoeiro na cidade de São Paulo, em Campinas, Sorocaba, na cidade do Rio de Janeiro e na região da Zona da Mata, em Minas Gerais.

Na Região Sul, uma nova frente fria deve se aproximar do Rio Grande do Sul, aumentando umidade e ajudando a estimular nuvens de chuva somente sobre áreas de fronteira com o Uruguai. De acordo com a Climatempo, o dia ainda vai começar gelado e pode ocorrer geada na serra do Estado e em parte da serra de Santa Catarina.

"Com a umidade ainda presente, o tempo mais aberto e a temperatura baixa, a condição para nevoeiro é alta no sul do Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre, no sul do Paraná e em Curitiba", diz a empresa de meteorologia.

No Centro-Oeste, muito calor e ar seco, sem previsão de chuva para segunda-feira, com tardes ensolaradas e umidade abaixo dos 30% desde o norte do Mato Grosso do Sul até o norte do Mato Grosso. "Atenção para as capitais, Cuiabá, Goiânia e Brasília, que podem ter a qualidade do ar mais comprometida", alerta a Climatempo.

Na costa leste do Nordeste, o tempo deve começar a semana nublado e com chuva a qualquer momento entre o litoral norte da Bahia até Sergipe, incluindo a região de Salvador, onde podem ocorrer algumas pancadas mais fortes de chuva. De Alagoas até o Rio Grande do Norte, as pancadas serão mais isoladas.

Alerta para temporais continuarão sobre o Norte do País, entre o Amazonas e Roraima. Já Manaus, Belém e Macapá iniciam a semana com tempo abafado e com atenção para possibilidade de pancadas fortes de chuva.

Previsão para a semana

Veja a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para as capitais brasileiras até quinta-feira, 10:

Aracaju (SE)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 27°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 26°C

Belém (PA)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 33°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 33°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 31°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 31°C

Belo Horizonte (MG)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 24°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 24°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 24°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 22°C

Boa Vista (RR)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 33°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima: 32°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 30°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 30°C

Brasília (DF)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 25°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 24°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 24°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 25°C

Campo Grande (MS)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 30°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 28°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 30°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 30°C

Cuiabá (MT)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 16°C

Temperatura máxima: 32°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 20°C

Temperatura máxima: 31°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 32°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 33°C

Curitiba (PR)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 5°C

Temperatura máxima: 17°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 6°C

Temperatura máxima: 19°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 6°C

Temperatura máxima: 16°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 5°C

Temperatura máxima: 18°C

Florianópolis (SC)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 21°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 22°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 19°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 11°C

Temperatura máxima: 21°C

Fortaleza (CE)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 26°C

Temperatura máxima: 31°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 26°C

Temperatura máxima: 30°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 31°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 31°C

Goiânia (GO)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 30°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 13°C

Temperatura máxima: 30°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 27°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 26°C

João Pessoa (PB)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 29°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 30°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Macapá (AP)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 33°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 32°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 28°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 32°C

Maceió (AL)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 20°C

Temperatura máxima: 28°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

Manaus (AM)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 31°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 33°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 31°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 31°C

Natal (RN)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 29°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 29°C

Palmas (TO)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 35°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 35°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 35°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 34°C

Porto Alegre (RS)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 7°C

Temperatura máxima: 19°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 12°C

Temperatura máxima: 16°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 8°C

Temperatura máxima: 12°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 6°C

Temperatura máxima: 19°C

Porto Velho (RO)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 20°C

Temperatura máxima: 36°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 36°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 18°C

Temperatura máxima: 37°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 37°C

Recife (PE)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 30°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 28°C

Rio Branco (AC)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 18°C

Temperatura máxima: 32°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 32°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 33°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 33°C

Rio de Janeiro (RJ)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 25°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 14°C

Temperatura máxima: 25°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 26°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 15°C

Temperatura máxima: 25°C

Salvador (BA)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 27°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 27°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 21°C

Temperatura máxima: 26°C

São Luís (MA)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 33°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima: 33°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima: 32°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima: 33°C

São Paulo (SP)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 8°C

Temperatura máxima: 21°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 22°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 9°C

Temperatura máxima: 20°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 10°C

Temperatura máxima: 22°C

Teresina (PI)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 22°C

Temperatura máxima: 35°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 34°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 25°C

Temperatura máxima: 34°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 34°C

Vitória (ES)

Segunda-feira (7)

Temperatura mínima: 16°C

Temperatura máxima: 24°C

Terça-feira (8)

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 26°C

Quarta-feira (9)

Temperatura mínima: 17°C

Temperatura máxima: 26°C

Quinta-feira (10)

Temperatura mínima: 19°C

Temperatura máxima: 24°C