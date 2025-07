Tráfego intenso e interdição parcial complicam trânsito na Anchieta

A concessionária Ecovias informou que a Rodovia Anchieta opera em sistema 5x3 neste domingo (6), com interdição parcial no trecho entre os km 56 e 40 no sentido São Paulo. A medida causa lentidão no fluxo de veículos, especialmente no sentido da Capital.

Nos demais trechos administrados pela concessionária, o tráfego segue normal. Segundo a Ecovias, o tempo está encoberto tanto no trecho de planalto quanto na serra, o que também se repete na interligação entre as rodovias.

