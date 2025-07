Domingo será de sol e temperaturas amenas no Grande ABC

Neste domingo, o Grande ABC será marcado por tempo ensolarado e temperaturas mais amenas. Embora a sensação térmica seja um pouco mais fria, a máxima pode alcançar 20ºC. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva para o dia.

A manhã começou com temperaturas baixas, registrando 11ºC por volta das 7h. A partir das 13h, o sol deve aquecer a região, com a máxima prevista para 20ºC. Já durante a noite, por volta das 22h, o clima frio retorna e as cidades devem registrar 13ºC.

Confira as temperaturas previstas para este domingo:

Santo André – mínima de 11°C e máxima de 20°C

São Bernardo – mínima de 11°C e máxima de 19°C

São Caetano – mínima de 11°C e máxima de 20°C

Diadema – mínima de 11°C e máxima de 19°C

Mauá – mínima de 11°C e máxima de 20°C

Ribeirão Pires – mínima de 11°C e máxima de 20°C

Rio Grande da Serra – mínima de 11°C e máxima de 20°C